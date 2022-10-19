Последнее обновление: 19.10.2022 15:43

В Интерполе создали подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями

Интерпол намерен усилить борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами, и помочь в этом направлении другим странам. Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Штокd.

На пресс-конференции в преддверии генассамблеи Интерпола в Нью-Дели чиновник отметил, что отсутствие правовой базы для криптовалют создает серьезные проблемы для правоохранительных органов, пишет Business Standar.

По его словам, Интерпол сформировал подразделение со штаб-квартирой в Сингапуре. Цель новой структуры — оказать властям других стран необходимое содействие в борьбе с криптовалютными преступлениями.

В 2020 году Интерпол пресек деятельность киберпреступников из Нигерии, атаковавших не менее 500 тыс. государственных и частных компаний в более чем 150 странах.



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