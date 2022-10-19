Истребители США перехватили у Аляски два российских бомбардировщика

Истребители Военно-воздушных сил США перехватили два стратегических российских бомбардировщика Ту-95, приблизившиеся к воздушному пространству Аляски. Об этом говорится в пресс-релизе Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD)

В NORAD, в частности, заявили, что «обнаружили, отследили, точно идентифицировали и перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 «Медведь», вошедших и действовавших в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски».

В Командовании аэрокосмической обороны Северной Америки, объединяющей противовоздушную оборону США и Канады, также отметили, что для перехвата российских бомбардировщиков были направлены истребители F-16 ВВС США.

Согласно заявлению NORAD, деятельность российских бомбардировщиков вблизи воздушного пространства США "не рассматривается как угроза и не рассматривается как провокационная".

В то же время там отметили, что «по-прежнему готовы применить ряд вариантов ответа для защиты суверенитета Северной Америки и Арктики».

В августе были зафиксированы три попытки российских разведывательных самолетов провести полет через зону ПВО Аляски, пишет Укринформ.