Южная Корея ввела санкции против режима КНДР

Южная Корея ввела санкции в отношении 15 физлиц и 16 учреждений Северной Кореи в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет, сообщает Yonhap со ссылкой на МИД Республики Корея.

"Мы решительно осуждаем последнюю серию ракетных провокаций Северной Кореи беспрецедентной частоты...", - цитирует агентство министерство иностранных дел.

Отмечается, что в санкционный список попали должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также те, кто участвует в закупках материалов для производства оружия массового уничтожения, передает Интерфакс.

Подчеркивается, что Сеул ввел новые санкции против КНДР впервые почти за пять лет.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Также растут опасения, что Северная Корея может провести ядерное испытание в ближайшем будущем.

Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.