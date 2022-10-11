Пшеница на мировом рынке подорожала до максимума за 3 месяца

Цены на пшеницу резко выросли в понедельник, завершив торги на максимальной отметке за три месяца из-за эскалации конфликта на Украине и опасений по поводу поставок зерна из черноморского региона.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго накануне подскочили на 6,6%, до $9,38 за бушель. Это рекордное значение с 23 июня, согласно данным Dow Jones Market Data. В ходе электронных торгов во вторник котировки опускаются на 1,4%.

"Пшеница резко подорожала на событиях между Украиной и Россией в минувшие выходные", - сказал вице-президент The Price Futures Group Джек Сковилл в интервью MarketWatch.

"Неопределенность в отношении доступности существующих поставок пшеницы из России и Украины способствует росту цен, и заголовки новостей подстегивают эту неопределенность", - отметил инвестиционный директор Teucrium Trading Сэл Джилберти.

Кроме того, Австралия столкнулась с наводнениями в штате Новый Южный Уэльс, которые частично затронули районы выращивания пшеницы и могут снизить урожай в этом сезоне, добавил глава Darin Newsom Analysis Дарин Ньюсом.