Последнее обновление: 07.10.2022 15:08

Армения и Азербайджан договорились о размещении гражданской миссии ЕС на границе

Лидеры Армении и Азербайджана согласились на размещение гражданской миссии Евросоюза на своей границе в рамках усилий урегулирования многолетнего конфликта, который вспыхнул с новой силой в сентябре этого года. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это будет основой для работы комиссий по делимитации границы и что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца октября", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Армения согласилась способствовать размещению гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном, который, в свою очередь, готов сотрудничать с миссией.

Миссия Европейского Союза на границе между Арменией и Азербайджаном начнется в октябре и продлится максимум два месяца.

"Целью этой миссии является укрепление доверия и содействие работе пограничных комиссий", - говорится в заявлении Европейского совета.



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