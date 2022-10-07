Последнее обновление: 07.10.2022 12:08

Румыния может присоединиться к Шенгенской зоне до конца года

Румыния вступит в Шенгенскую зону до конца года в рамках председательства Чехии в ЕС, допустил президент страны Клаус Йоханнис на саммите европейских лидеров в Праге в среду,

"Но гарантии, я должен четко сказать, пока нет", – подчеркнул президент Румынии.

Он признал, что шансы выше, чем в прошлом, "потому что необходимость единства в Европе стала еще более очевидной во время войны, которую Россия ведет против Украины".

Йоханнис убежден: европейское единство только усилится, если Румыния, Болгария и Хорватия станут частью Шенгенской зоны.

"После стольких лет ожидания, я считаю, что все лидеры осознали, что этот шаг может лишь укрепить единство Союза и силу нашего подхода", - добавил он.

В декабре Совет ЕС будет голосовать за то, позволить ли Румынии и Болгарии войти в Шенгенскую зону после более чем десятилетней задержки.



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