Албания и Греция не смогли договориться по морским границам

Албания и Греция не пришли к согласию в вопросе морских границ между двумя странами, несмотря на встречу премьер-министров обеих стран на полях Европейского политического сообщества в Праге в четверг, сообщает Euractiv.

В 2009 году две страны договорились о делимитации континентального шельфа в водах между ними, но премьер-министр Эди Рама, который в то время находился в оппозиции, передал этот вопрос в Конституционный суд.

Он утверждал, что по соглашению Греция получила около 225 квадратных километров албанских вод. Суд согласился, и отношения между Афинами и Тираной испортились. С момента прихода Рамы к власти в 2013 году вопрос до сих пор не решен, и в октябре 2021 года было объявлено, что дело будет передано в международный трибунал.

Рама заявил, что консенсус не был найден и вопрос будет передан в Международный суд в Гааге.

"Это юридический процесс, есть ряд правил, есть ряд процедур, и мы будем придерживаться процедур от начала до конца, потому что мы должны очень четко заявить о своей позиции, мы должны очень четко заявить о своих намерениях в этом процессе. Мы не имеем консенсуса между сторонами", - сказал Рама.

В 2011 году в дипломатических телеграммах, просочившихся из США, утверждалось, что Греция шантажировала Албанию, чтобы заставить ее принять невыгодную для себя сделку, используя право вето Афин на расширение ЕС. Греция публично выступила с аналогичными предположениями относительно нерешенного вопроса о репатриации албанцев, выселенных из греческого региона Эпир в конце Второй мировой войны.