Последнее обновление: 04.10.2022 09:27

В Финляндии демонтировали последнюю в республике статую Ленина

В Финляндии в городе Котка во вторник была удалена из публичного пространства последняя в республике статуя Владимира Ленина.

Статуя Ленина работы эстонского художника Матти Вариком была получена в дар в 1979 году от города-побратима Котка - Таллина, который в то время входил в состав Советского Союза.

Она была установлена в центре Котки, на улице Северного парка Коткансаари и являлась частью художественной коллекции города.

Монумент был перевезен в хранилище музея Кюменлааксо и руководство учреждения изучает в настоящее время вопрос о его использовании для выставок в будущем.

В Финляндии имя Ленина связывали с предоставлением независимости государству и в его память еще сохранились памятные таблички в ряде городов.



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