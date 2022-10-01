Более 170 человек погибли в послематчевой драке на стадионе в Индонезии

По меньшей мере 174 человек погибли в результате давки на футбольном матче в Индонезии, сообщил представитель полиции.

Число жертв может вырасти - в последние два часа агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Восточной Явы, которое собирает данные по погибшим, обновляла цифры каждый час, сообщая об увеличении смертей, сообщает BBC.

Трагедия произошла на стадионе в городе Маланге во время игры между местным клубом "Арема" и командой "Персебая" из Сурабаи, административного центра провинции Восточная Ява.

Матч закончился победой гостей со счетом 3:2. После финального свистка тысячи болельщиков "Аремы" выбежали на поле, начались столкновения.

Полиция применила слезоточивый газ, началась давка. По данным медиков, в большинстве случаев причиной смерти стало удушье.

Беспорядки продолжились и за пределами стадиона, было сожжено несколько полицейских автомобилей. Погибли также двое полицейских.

Власти начали расследование. Футбольная федерация Индонезии запретила "Ареме" проводить домашние матчи до конца сезона и перенесла на неделю все ближайшие игры.

Насилие и беспорядки на футбольных матчах в Индонезии происходят нередко. Футбольные клубы "Арема" и "Персебая" - давние и принципиальные соперники. Фанатам "Персебая" запретили покупать билеты на игру в Маланге из-за опасений стычек. Однако, как сообщил в "Инстаграме" министр безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд, на матч на стадионе, вмещающем 38 тысяч зрителей, было продано 42 тысячи билетов.