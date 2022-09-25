В Латвию для учений доставят ракетные системы HIMARS

В понедельник, 26 сентября, в Риге на аэродроме Спилве и в Лиепайском аэропорту будут продемонстрированы высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

По запросу Национальных вооруженных сил в Латвии пройдут тренировочные учения по доставке и развертыванию систем HIMARS самолетами "MC-130J Commando II" Сил специальных операций США в Европе, сообщает BNS.

Цель учений - продемонстрировать возможности сотрудничества Национальных вооруженных сил Латвии и Вооруженных сил США, выполнение латвийской армией обнаружения, идентификации и оценки целей, а также и обеспечение огневой поддержки американской стороной.

Министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл понаблюдают за доставкой, развертыванием и имитацией стрельбы ракетно-артиллерийской системы HIMARS на аэродроме Спилве.

А в Лиепае системы HIMARS по прибытии затем отправятся на военный полигон Шкеде в Вергальской волости Южно-Курземского края для стрельбы учебными ракетами по цели в экономической зоне Латвии Балтийского моря.