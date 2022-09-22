Последнее обновление: 22.09.2022 14:53

Латвия запрещает сдачу экзамена на водительские права на русском языке

Дирекция безопасности дорожного движения Латвии с 1 октября запретит сдавать экзамен по вождению автомобилем на русском языке.

Как сообщает Delfi, экзамен по вождению можно будет сдать только на латвийском или английском языках.

Чтобы сдать экзамен на английском, нужно будет заранее предупредить CSDD, поскольку надо будет подобрать инструктора, владеющего английским языком.

В CSDD также объяснили, что русский язык - не государственный язык, и сотрудники CSDD никогда не были обязаны использовать его во время экзамена - CSDD просто шла навстречу. Сейчас, учитывая события в мире, было принято такое решение.



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