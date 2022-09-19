ЕС обсудит отмену единогласного принципа принятия санкций

Министры стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия решений по внешней политике, пишет Politico.

"Я очень оптимистична по поводу того, что можно достичь прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством", - заявила министр Германии по делам Европы Анна Люрманн перед встречей.

Сегодня каждая страна ЕС имеет право вето по таким вопросам, как, например, санкции против России.

"Мы обсуждаем области, в которых это может быть возможно, особенно в сфере общей внешней и политики безопасности", - сказала Люрманн, добавив, что общий ответ блока России неоднократно "останавливался одним государством-членом".

Министры рассматривают механизм, позволяющий странам переходить от единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров ЕС.