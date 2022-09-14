В Сейме Польши зарегистрировали проект резолюции о требовании репараций от Германии

Правящая в Польше партия "Право и Справедливость" (PiS) зарегистрировала в Сейме страны проект резолюции по делу военных репараций от Германии за причиненную несправедливость во время войны.

“Сейм Польши заявляет, что надлежащим образом представленное польское государство никогда не отказывалось от претензий (на возмещение – ред.) к германскому государству. Нет никаких моральных или правовых оснований утверждать, что эти претензии были официально отозваны или просрочены», – говорится в резолюции, которую цитирует Укринформ.

В нем подчеркивается, что Польша никогда не получала возмещение от Германии за человеческие и материальные потери.

В документе отмечается, что он ссылается на похожую резолюцию польского Сейма от 2004 года, в которой нижняя палата парламента также подчеркивала, что Варшава не получила в то время финансового возмещения и военных репараций за материальные потери, причиненные Германией во время Второй мировой войны.

Свой проект резолюции по делу военных репараций планирует зарегистрировать в Сейме также фракция оппозиционной Гражданской Коалиции. Лидер этой фракции в Сейме Борис Будка заявил, что в их проекте будет указываться, что репарации следует потребовать не только от Германии, но и от России.

Как сообщалось, 1 сентября в Варшаве представители польской власти представили рапорт о нанесенном Германией ущербе Польше в годы Второй мировой войны. Согласно этому документу, Берлин должен выплатить Варшаве за нанесенные человеческие и материальные потери во время Второй мировой войны военных репараций на сумму более 6,2 трлн злотых (более $1,5 трлн по курсу по состоянию на 2021 год).