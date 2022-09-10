Чарльза ІІІ официально провозгласили королем Великобритании

В субботу в Сент-Джеймском дворце Лондона состоялась историческая церемония провозглашения нового короля Великобритании.

Церемония провозглашения короля впервые транслировалась в прямом эфире. Перед этим король сделал личное заявление о смерти королевы и поклялся сохранить церковь Шотландии – ведь в Шотландии существует разделение власти между церковью и государством.

После этого участники Совета престолонаследия подписали прокламацию с первыми восьми предписаниями короля. В частности, одним из таких предписаний стало то, что день похорон усопшей королевы Елизаветы будет выходным.

В конце концов в 11.00 состоялось публичное зачитывание прокламации с балкона Сент-Джеймского дворца. Сразу после этого она будет зачитана на Королевской бирже в лондонском Сити в присутствии лорда-мэра Лондона.

Следующие чтения состоятся в Эдинбурге, Кардиффе, Белфасте и других странах Содружества к полудню.

73-летний Чарльз автоматически стал монархом после смерти королевы в четверг, но сегодняшние процедуры являются конституционной формальностью признания его суверенитета.

Обычно такие церемонии происходили в течение 24 часов после смерти суверена, но позднее сообщение о смерти королевы означало, что их невозможно было организовать вовремя в пятницу.

Новый британский король Чарльз стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

В четверг в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. В Великобритании, а также всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур.