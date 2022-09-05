Минобороны Эстонии будет готовить население к партизанской войне

Минобороны Эстонии готовит законопроект, который позволит заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавать для этого агентурные сети, конспиративные квартиры и тайники.

"Для эффективной борьбы против чужой власти на оккупированной территории готовиться нужно уже в мирное время. Силам обороны нужны дополнительные полномочия для проведения такой подготовки, потому что подготовка определенной деятельности предполагает использование подставных лиц. Действующее законодательство таких полномочий Силам обороны не дает", - сообщила вице-канцлер министерства обороны Эстонии Маргит Гросс, передает ERR.

"Такие лица используются Силами обороны для осуществления действий таким образом, чтобы не было известно, что это задание дает или действие осуществляет эстонское государство или, в узком смысле, Силы обороны", - пояснила она.

В настоящее время Силы обороны имеют такие полномочия только для организации разведывательной деятельности.

Министерство планирует представить законопроект на утверждение правительству в сентябре и рассчитывает на его принятие парламентом уже в этом году.