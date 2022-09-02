В Чехии провалился вотум недоверия правительству

Парламент Чехии не поддержал вотум недоверия правительству Петра Фиалы, сообщает издание Novinky.

Собрание для выражения недоверия правительству было инициировано оппозиционным движением ANO экс-премьера Андрея Бабиша, ультраправая партия "Свобода и прямая демократия" поддержала инициативу.

По мнению обоих движений, причиной встречи стал энергетический кризис, рост цен, а также дела вокруг правительственного движения STAN.

Для успеха вотума недоверия потребовались голоса 101 депутата. Вотум недоверия поддержали 84 депутата, 100 проголосовали против.

Вскоре после голосования Алена Шиллерова, глава фракции ANO, взяла слово и признала результат голосования.

"Однако у этой власти уже нет доверия большинства граждан. Вы придерживаетесь девиза "спасибо за каждое новое утро", но ваша работа - служить людям, и вы об этом забыли", - сказала она.