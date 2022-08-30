Тайвань впервые открыл огонь по китайскому беспилотнику

Военные Тайваня в понедельник открыли огонь по китайскому беспилотнику, который приблизился к островам Цзиньмэнь – это стало первым подобным инцидентом за всю историю китайско-тайваньской напряженности.

По данным командования обороны Цзиньмэна, беспилотники без предупреждения трижды совершили пролеты в районах островов Дадан, Эрдан и Шию. После предупредительного выстрела сигнальными ракетами дроны улетели в сторону Китая.

Однако позже еще один беспилотник снова вошел в воздушное пространство над закрытыми водами острова Эрдан.

Накануне командование обороны Цзиньмэнь заявило, что будет сбивать все беспилотные летательные аппараты КНР, которые "не прислушиваются к предупреждениям". Инцидент во вторник стал первым случаем, когда был открыт огонь по китайскому дрону.