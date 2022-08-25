Последнее обновление: 25.08.2022 14:56

Испания передаст Украине системы ПВО и бронетехнику

Испания передаст Украине системы противовоздушной обороны и бронетехнику в рамках военной помощи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны Испании.

В ведомстве отметили, что отправят в Украину средства ПВО, 1000 боеприпасов для полевой артиллерии, тысячу тонн дизельного горючего, разнообразную бронетехнику и 30000 единиц зимней формы.

Кроме того, Испания будет обучать украинских военных работе с ПВО, а также будет проводить обучение личного состава ВВС Украины в стране-союзнике.

В апреле Испания объявила об отправке Украине 200 тонн боеприпасов и другой военной помощи.



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