Последнее обновление: 25.08.2022 14:56

Европа потратила почти €300 млрд евро на смягчение влияния энергетического кризиса

На фоне рекордных цен на энергоресурсы страны Европы потратили около €280 млрд на различную поддержку потребителей.

"Европейские правительства выделили около 280 млрд евро на смягчение влияния энергетического кризиса на домохозяйства и бизнесы", - говорится в сообщении Bloomberg.

Подсчеты провел бельгийский аналитический центр Bruegel, который свел средства, выделенные правительствам в разных формах с сентября: от субсидий малым бизнесам в Греции до прямых выплат потребителям в Бельгии.

По убеждению аналитика Bruegel Джованни Сгараватти, следующей зимой цены на энергоресурсы в Европе будут оставаться высокими.

"Правительствам по возможности следует сосредоточиться на уменьшении расхода энергии", - сказал Сгараватти.

На фоне уменьшения Россией поставок газа в Европу, оптовые цены на энергию сейчас в десять раз выше, чем средние показатели в этот сезон.

"Это влияет на производительность экономики на континенте и тяжелая промышленность находится под ударом", - пишет агентство.



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