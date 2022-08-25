США поставили рекорд по экспорту нефти и нефтепродуктов

Соединенные Штаты экспортировали свыше 11 млн баррелей нефти и продуктов нефтепереработки в сутки на расчетной неделе, завершившейся в среду, что стало рекордом за всю историю фиксации этого показателя, то есть с февраля 1991 года.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на официальные данные Минэнерго США, поставки дизельного топлива за рубеж подскочили на 20%, а экспорт нефти превысил 4 млн баррелей в сутки по итогам второй недели подряд, что случилось впервые с 2015 года.

Главным направлением американского экспорта энергоносителей является Европа.