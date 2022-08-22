Вучич допустил военное вторжение в Косово

Президент Сербии Александар Вучич в телевизионном обращении в воскресенье подверг критике действия миротворцев НАТО в Косово, заявив, что Сербия готова сама защитить сербское население в Косово.

"Нам некуда идти, мы загнаны в угол. Мы защитим наших людей от преследований и погромов, если НАТО не хочет этого делать", – заявил Вучич, призвав силы Альянса "делать свою работу".

По его словам, нужно остановить прибытие в северную часть Косово (где живут сербы) косовско-албанских "группировок", не приведя никаких доказательств.

Также Вучич в очередной раз повторил, что Косово якобы хочет "окончательно убрать сербский народ" со своей территории, а лидеры частично признанного государства "только заинтересованы в устранении любого следа сербского государства в Косово".