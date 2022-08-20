Правительство Черногории свергнуто из-за соглашения с сербской церковью

В Черногории парламент голосами 50 депутатов из 81-го сверг вотумом недоверия правительство Дритана Абазовича, сообщает издание Balkan Insight.

Парламент поддержал вотум недоверия, инициированный партией президента Мило Джукановича и меньшими партиями в правящей коалиции, что усугубило политическую нестабильность в стране. Администрация во главе с Абазовичем стала правительством с кратчайшим периодом правления в политической истории Черногории – она пришла к власти только в апреле.

Голосование прошло через три недели после подписания соглашения Черногории с Сербской православной церковью. Хотя просербские партии высоко оценили этот шаг, партнеры Абазовича по правящей коалиции призвали к досрочным выборам, заявив, что документ был подписан без широкого консенсуса.

В Черногории инициировали вотум недоверия правительству из-за тайного соглашения с сербской церковью

Голосование разорвало политический альянс между Абазовичем и Демократической партией социалистов, возглавляемой политическим ветераном Мило Джукановичем, который потерял власть в августе 2020 года после трех десятилетий пребывания в должности, но в апреле начал поддерживать администрацию Абазовича.

"То, что сейчас происходит в Черногории, будет иметь один результат: либо Мило Джуканович, либо Дритан Абазович исчезнут с политической сцены. Это политический конфликт, в котором кто-то должен потерпеть поражение", - сказал Абазович в парламенте за несколько минут до голосования о вотуме недоверия.

Абазович также обвинил организованные преступные группы, занимающиеся контрабандой сигарет и кокаина, в финансировании некоторых политических групп, стоящих за вотумом недоверия.

Черногория разделена из-за доминирующей роли церкви и связей страны с Сербией. Критики обвиняют Сербскую православную церковь в продвижении интересов соседнего государства. Кроме того, руководство сербской церкви не признает в полной мере независимость Черногории.

Прозападные группы в Черногории видят соглашение с церковью как признак неправомерного влияния Сербии и России в их стране, особенно на фоне войны России против Украины.

Абазович настаивал на том, что соглашение решит давнюю внутреннюю проблему и поможет устранить глубокие разногласия между проевропейскими партиями и сторонниками более тесных отношений с Сербией и Россией.

Пока Абазович, вероятно, будет временно продолжать руководить правительством, пока не будет принято решение относительно его преемника.

Предыдущее просербское и пророссийское правительство Черногории, возглавляемое Здравко Кивокапичем, было устранено в результате голосования за недоверие в парламенте 4 февраля этого года после всего 14 месяцев пребывания у власти.