Турция и Израиль полностью восстанавливают дипломатические отношения

Премьер-министр Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора в среду договорились о взаимном возвращении послов и генеральных консулов, а затем о полном восстановлении дипломатических отношений.

В своем заявлении Лапид отметил, что "возобновление связей с Турцией является важным активом для стабильности региона и имеет большое экономическое значение для граждан Израиля", сообщает Haaretz.

"Мы продолжим работать и укреплять международный авторитет Израиля в мире", – сказал Лапид.

Турция попросила посла Израиля покинуть страну из-за событий в мае 2018 года на административной границе сектора Газа, где от рук израильских военных погибли десятки палестинцев. Кроме того, турецкое правительство отозвало послов в Тель-Авиве и Вашингтоне для консультаций. Израиль в ответ выдворил консула Турции в Иерусалиме.