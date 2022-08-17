Турция заявила о необходимости реформирования ООН

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Турция призвала к реформе ООН для «создания более справедливого мира».

Как заявил глава управления по связям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алту, ООН по состоянию на 2022 год неспособна выработать конкретные решения для предотвращения крупных катастроф и не может играть эффективную роль в поддержании мира и безопасности.

Кроме того, Алту раскритиковал организацию, которая "была бессильна" предотвратить человеческие трагедии в Боснии и Герцеговине, Руанде, Сирии и Косово, "а также продемонстрировала аналогичный пример отчаяния во время атаки России против Украины", передает УНИАН.

Он отметил, что мир многократно сталкивался с тем, что эта организация "заводит в тупик решение глобальных проблем".

"Мы видим, как постоянные члены ООН блокируют инициативы, являясь прямой или заинтересованной стороной в спорных ситуациях. Пять постоянных членов решают вопросы, исходя из своих интересов, попирая права азиатских, латиноамериканских и африканских стран. Сегодня ООН нуждается в реформации. Наше предложение состоит в том, чтобы принять точку зрения, которая содержится во фразе "мир больше, чем пять стран", – объяснил спикер Эрдогана позицию Анкары.