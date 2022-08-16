Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политических деятелей

Китай за визит на Тайвань американских законодателей во вторник ввел санкции в отношении семерых политических деятелей острова, сообщили местные СМИ.

В санкционный список Пекина попали, в частности, представитель Тайваня в США Сяо Мэйцинь, секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Гу Лисюн, передает Интерфакс.

В начале августа на остров нанесла визит спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация американских конгрессменов.

Всем внесенным в санкционный список лицам, а также членам их семей запрещен въезд на материковую часть страны, а также специальные административные районы КНР Гонконг и Макао.

В КНР расценивают визиты официальных лиц Соединенных Штатов как нарушение территориальной целостности и суверенитета Китая, а также принципов установления дипотношений между странами.

В ответ на визит Пелоси Китай провел в шести районах вокруг Тайваня серию военных учений с боевыми стрельбами и пусками ракет.

Представитель Минобороны КНР У Цянь после прибытия на остров делегации конгрессменов заявил, что "народно-освободительная армия Китая будет решительно подавлять любые попытки "достижения независимости Тайваня" со стороны сепаратистов", а также противостоять "иностранному вмешательству".

Он добавил, что визитами на Тайвань американские законодатели грубо нарушают "принцип одного Китая", это является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Китая. "Таким образом они показывает истинную роль США, как нарушителя стабильности в Тайваньском проливе", подчеркнул У Цянь.

Тем не менее, в понедельник представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что делегации конгрессменов будут и впредь совершать поездки на Тайвань, это, по его мнению, не противоречит "принципу одного Китая".

"Делегации Конгресса на протяжении десятилетий совершали визиты на Тайвань, и они продолжат совершать их. (...) Визиты на Тайвань членов Конгресса полностью соответствуют нашей многолетней политике одного Китая", - заявил Прайс на брифинге.

Он подчеркнул, что в Китай "слишком остро отреагировал" на недавнюю поездку на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, проведя серию учений возле острова.

"Мы ясно дали понять, что не намеревались обострять обстановку, и что причин для кризиса не было ", - добавил представитель госдепа.