ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы

Документы, которые ФБР искало в имении бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, включали секретные материалы, связанные с ядерным оружием, сообщает The Washington Post.

"Секретные документы, касающиеся ядерного оружия, были среди предметов, которые агенты ФБР искали при обыске резиденции бывшего президента Дональда Трампа во Флориде в понедельник", - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания не предоставили дополнительных подробностей о том, какую именно информацию искали агенты, касались ли документы оружия, принадлежащего США или какой-либо другой стране. Они также не сообщили, были ли обнаружены такие документы в ходе обыска.

Ранее юристы Министерства юстиции США подали ходатайство о разрешении опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска. Глава Минюста Меррик Гарланд объявил, что лично санкционировал решение запросить разрешение суда на выдачу ордера на обыск, передает Интерфакс.

В понедельник вечером Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде обыскали агенты ФБР, и что действующий американский лидер Джо Байден якобы заранее знал об этом обыске. Экс-президент США отметил, что не был предупрежден о готовящемся обыске, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании".

Ряд СМИ сообщил, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он якобы хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.

Ранее в этом году Национальный архив заявил, что Трамп забрал 15 коробок с президентскими записями в свою личную резиденцию во Флориде. В этих ящиках якобы содержалась "секретная информация о национальной безопасности" и официальная переписка между Трампом и главами иностранных государств.