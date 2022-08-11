Северная Корея объявила о победе над коронавирусом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

"Он торжественно провозгласил победу в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, проникшего на территорию страны", - цитирует агентство северокорейские СМИ.

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. До этого в течение всей пандемии Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания. Три дня спустя число выявленных случаев заболевания лихорадкой достигло 392 920. С тех пор, по сообщениям КНДР, наблюдалась тенденция к снижению числа заболевших, передает Интерфакс.

В начале августа агентство "Ренхап" писало, что КНДР четвертый день подряд не регистрируют новые случаи заболевания тем, что власти называют лихорадкой.

В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называл лихорадкой, в стране было выявлено у более 4,77 млн человек.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивало, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.