Президент Литвы лишил двух фигуристов ордена Гедиминаса

Президент Литвы Гитанас Науседа 10 августа подписал декрет о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за то, что они выступили в Сочи во время войны, которую Россия начала в Украине.

Рекомендацию сделать это представил Совет по государственным наградам, заседание которого состоялось утром того же дня, сообщает президентское ведомство, передает Delfi.

В 2000 году Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

"Я не сомневаюсь, что пара танцоров на льду была отличными спортсменами, но заслуги перед Литовским государством, за которые их оценили еще в 2000 году, они стерли циничным поступком — участием в коммерческом спектакле в Сочи, в то время, когда в водоворотах украинской войны проливается кровь невинных людей", - говорится в видеокомментарии Науседы.

"В лучшем случае — это политическая куриная слепота, в худшем — плевок в память об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках", — добавил он.

Ранее на этой неделе президентский офис заявил, что рассмотрит вопрос о лишении фигуристов наград, если они появятся в шоу, организованном российской фигуристкой Татьяной Навкой в Сочи. По закону государственные награды могут быть аннулированы, если действия награжденных порочат имя награжденного. Навка — жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Дробязко и Ванагас проживают в России.

Литовское гражданство Дробязко получила в порядке исключения в 1993 году. Некоторые общественные деятели и политики после планов пары фигуристов выступить в Сочи призывали лишить гражданства Литвы Дробязко, но эксперты говорят, что законы страны не допускают такой возможности.

По словам президента, предоставленное спортсменке литовское гражданство "в нынешних условиях выглядит жалким фарсом".

"Законы не предусматривают реверса, лишения гражданства за очернение имени Литвы, а значит мы должны инициировать изменения в правовых актах. Хватит значит хватит. Демократия должна уметь защищаться, иначе это не демократия", - сказал Науседа.

Как указал BNS пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис, глава государства инициирует консультации с министерствами юстиции, внутренних дел и Сеймом относительно поправок к Закону о гражданстве.

Глава государства отдельным декретом исключил из списка награжденных Командорским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса бывшего сотрудника КГБ, многолетнего главу Российских железных дорог, дипломата Владимира Якунина - за дискредитацию имени награжденного. Он был удостоен этой награды в 2002 году. В 2010 году Конституционный суд постановил, что государственная награда Литвы Якунину противоречит Конституции. Тогда в президентском офисе заявили, что не имеют правовых оснований для исключения бывшего сотрудника КГБ из этого списка. Официально Якунин не был признан порочащим имя награжденного, поскольку награждение его орденом было признано не соответствующим требованиям Конституции и законов.

Однако в 2014 году, когда Кремль спровоцировал конфликт между Вооруженными силами Украины и пророссийскими сепаратистами на Востоке страны, а Евросоюз применил санкции к России, дипломат этой страны был окончательно исключен из списка награжденных, правда, тогдашний президент Даля Грибаускайте не подписала по этому поводу отдельный декрет.

В 2002 году президент Валдас Адамкус наградил Якунина за заслуги в развитии диалога между Россией и Литвой.

Решение президента Гитанаса Науседы об отзыве государственных наград у танцоров Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса в связи с их выступлением в России было единственно правильным в данной ситуации, считает спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Я не вижу никакого оправдания тому, что сделали фигуристы, и считаю решение об отзыве государственной награды единственно правильным в этой ситуации, потому что они выбрали сторону агрессора", — сказала Чмилите-Нильсен журналистам в Сейме в среду.

На вопрос, согласна ли она с тем, чтобы лишить Дробязко литовского гражданства, предоставленного ей в 1993 году, спикер Сейма ответила, что оценит ситуацию, когда будут подготовлены проекты правовых актов. "Насколько я знаю, в Сейме уже есть инициативы, я не сомневаюсь, что, когда начнется осенняя сессия, у нас будут такие проекты в зале Сейма, и мы их обсудим. Должны быть четкие критерии, хотелось бы, чтобы это было отделено от нынешней ситуации, чтобы была четкая процедура для таких случаев", - сказал глава парламента.

"Что касается лишения гражданства, то прежде всего должен быть законопроект, он должен быть согласован с юристами, соответствовать духу Конституции, а потом уже будем говорить о конкретных случаях", — отметила спикер Сейма.

Она считает, что правовая система должна предусматривать возможность лишения гражданства.

"Должна создаваться правовая база, но это важно и в более широком контексте, чтобы не нужно было каждый раз лихорадочно искать решения, а люди, выбравшие сторону агрессора, очень четко осознавали, чем они рискуют, чтобы и государству было ясно, что следует делать в таких ситуациях, и людям, которые встают на сторону агрессора", - сказала Чмилите-Нильсен.