Китай допускает силовой сценарий захвата Тайваня

Китай готов к «мирному воссоединению» с Тайванем при полном исключении разных форм «сепаратистской деятельности» по поводу независимости, однако при этом не исключается силовой вариант установления контроля над островом.

Об этом говорится в документе управления Госсовета КНР по делам Тайваня. Документ называется «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху».

«Мы не обещаем отказ от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и очень немногих сепаратистов «независимости Тайваня», — говорится в документе Госсовета КНР.

Китайская сторона применит «немирные средства» в качестве «крайней меры», предупредили в Госсовете. В документе утверждается, что в случае провокаций и нарушения «красных линий» со стороны сторонников независимости Тайваня и «внешних сил» Пекин считает себя вправе начать решительные действия. КНР при этом намерен стремиться к «воссоединению» с предельными «искренностью и усилиями», сказано в документе, передает РБК.

«Сопротивление воссоединению во имя «независимости Тайваня» никогда не выдержит испытания историей и культурой китайской нации, равно как и испытанием решимости и воли более чем 1,4 миллиарда китайцев. Добиться успеха [в этом] абсолютно невозможно», — утверждают в китайском Госсовете.

Тайвань объявил в 1949 году о своей независимости от Китая после поражения Гоминьдана в гражданской войне против войск Мао Цзэдуна. В Пекине считают остров провинцией КНР.