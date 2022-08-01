Власти Косова отложили новые правил въезда для сербов из-за возможной агрессии Сербии

Власти признанной частью мирового сообщества Республики Косово приняли решение отложить на месяц введение новых правил въезда в страну для граждан Сербии, анонсированных властями Приштины 29 июля, поскольку это решение ранее вызвало протесты жителей Косова.

"Как сообщила администрация в Приштине, эти меры будут отложены до 1 сентября, если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе", - сообщило местное телевидение. Отмечается, что такое решение принято по просьбе американских властей, передает BBC.

Планировалось, что с 1 августа гражданам, желающим въехать в Косово по сербскому удостоверению личности, будет необходимо получить специальную декларацию на въезд и выезд из страны сроком на три месяца. Этот документ будет выдаваться при пересечении наземной границы, а также в аэропорту.

Кроме того, водители на автомобилях с сербскими номерами должны будут переоформить их на косовские, чтобы попасть на территорию страны.

Новые ограничения в основном должны коснуться жителей Косовской-Митровицы - города на севере Косова, где проживают преимущественно этнические сербы.

Сербия не признает независимость Косова и потому считает этот город своей территорией.

В воскресенье жители Косовской-Митровицы начали устанавливать баррикады, а также включали сирены воздушной тревоги. По данным СМИ, полиция сообщила о стрельбе в нескольких местах на севере Косово, пострадавших нет.

Как сообщает портал KosSev, в воскресенье в Косовской-Митровице появились надписи: "Не сдаваться, оставлять сербское удостоверение личности". Полиция Косова закрыла два наземных перехода с Сербией.

Минобороны Сербии опровергло поступавшие ранее сообщения о размещении своих войск на территории Косова. "Сербия не пересекла административную линию и не вошла на территорию Косова и Метохии", - говорится в сообщении минобороны.

В свою очередь, полиция в Косове заявила, что не планирует проводить какие-либо операции на севере страны. "Распространялась ложная информация о том, что муниципалитет будет заблокирован спецподразделениями, это не соответствует действительности", - заявил журналистам один из высокопоставленных сотрудников полиции.

Международные силы безопасности в Косово (КFOR) заявили, что в случае необходимости готовы вмешаться в ситуацию.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил власти Приштины в преследовании этнических сербов в Северном Косове.

"Они приняли решение навязывать то, что не имеют права навязывать, в первую очередь жителям севера Косово и Метохии", - сказал он.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что решение Приштины - ответная мера на то, что "Сербия начала реализовывать 11 лет назад".

Белград сначала вообще не пускал к себе машины с косовскими регистрационными знаками, а в 2011 году разрешил при условии уплаты особой пошлины. В результате водители, часто ездящие в Сербию, предпочитали пользоваться ее номерами.

Ограничения для водителей автомобилей на сербских номерах уже вводились властями Приштины в сентябре прошлого года. Тогда распоряжение властей обернулось протестами и блокадой со стороны проживающих на севере Республики Косово этнических сербов.

Косово, провинция Сербии, провозгласило независимость в 2008 году, спустя десять лет после жестокой войны 1998-1999 годов.

Независимость Косово признали 97 из 193 стран-членов ООН, 22 из 27 стран-членов Европейского Союза (не признали Кипр, Греция, Румыния, Словакия, Испания). Россия и Украина также не признают государство Косово и считают регион неотъемлемой частью Сербии.