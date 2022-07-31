Партия президента Сербии обсуждает "денацификацию Балкан"

Топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости "денацификации Балкан".

"Мне все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - заявил Джуканович на своей странице в Twitter, сообщают медиа.

Твит Джукановича вызвал бурную реакцию и жесткую критику со стороны некоторых пользователей Twitter, напомнивших, что термин "денацификация" был использован Россией как один из поводов для военного вторжения в Украину.

"Ого, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага...", - отреагировал Джуканович.

Лидером Сербской прогрессивной партии является президент страны Александер Вучич. Последний неоднократно заявлял о попытках западных стран интерпретировать внешнюю политику Сербии так, будто "великий Путин дает указания малому Путину".