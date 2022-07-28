Ким Чен Ын заявил о полной готовности КНДР к военному конфликту с США

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян полностью готов к любому военному конфликту с США.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на южнокорейское информагентство Yonhap.

"Я еще раз даю понять, что Северная Корея полностью готова к любой военной конфронтации с Соединенными Штатами", - заявил Ким Чен Ын, выступая на мероприятии по случаю 69-й годовщины перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов.

Он также предупредил президента Южной Кореи Юн Сок Еля, что южнокорейские военные будут уничтожены, если предпримут "опасную попытку" нанести удар по КНДР.

"Если южнокорейский режим и военные бандиты думают напасть на нас военным путем и полагают, что они могут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи превентивно, основываясь на определенных военных средствах или методах, они ошибаются", - сказал северокорейский лидер.