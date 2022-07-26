У Starlink появился конкурент глобальной спутниковой связи

У Starlink Илона Маска появился новый глобальный конкурент в лице французского оператора спутниковой связи Eutelsat и британской компании OneWeb.

Об этом сообщается в пресс-релизе Eutelsat, передает УНИАН.

Отмечается, что Eutelsat объединит свой флот из 36 спутников GEO с группировкой OneWeb из 648 спутников, 428 из которых сейчас находится на орбите.

Оператор Eutelsat владеет 24% пакета акций OneWeb. Еще 18% принадлежит правительству Великобритании и 30% - индийскому предпринимателю Сунилу Митталу. OneWeb была создана с целью обеспечить сотни миллионов потенциальных пользователей широкополосным доступом к связи в местах, где ее нет.

В то же время правительство Франции владеет 20% пакета акций Eutelsat, и 7% принадлежит китайской инвестиционной корпорации. Eutelsat занимает первое место по величине оборота среди операторов спутниковой связи в мире.

В совет директоров объединенной компании войдут представители правительств Франции и Великобритании. Это позволит Лондону возобновить сотрудничество с ЕС в космической сфере, что снизит напряженность между сторонами.