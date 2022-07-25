Еврокомиссия одобрила вакцину от оспы обезьян компании Bavarian Nordic

Датская биотехнологическая компания Bavarian Nordic сообщила, что Еврокомиссия разрешила продажу вакцины Imvanex от оспы обезьян.

Imvanex первая вакцина, получившая одобрение для профилактики оспы обезьян в США и Канаде. В Европейском союзе прежде ее использовали для лечения обычной оспы. В некоторых странах союза она применялась для борьбы с оспой обезьян, но неофициально. Сейчас одобрение Еврокомиссии, как следует из сообщения Bavarian Nordic, распространяется на все страны ЕС, а также на Исландию, Лихтенштейн и Норвегию.

«Наличие одобренной вакцины может значительно повысить готовность стран к борьбе с возникающими заболеваниями, но только за счет инвестиций и структурированного планирования биологической готовности», — сказано в сообщении на сайте компании.

Вакцина получила одобрение через день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.