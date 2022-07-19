ЕС начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

Албания и Северная Македония во вторник открывают переговоры о вступлении в Европейский союз.

"Сегодня Албания и Северная Македония открывают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент – ваш успех. Результат вашего упорного труда. Еврокомиссия поддерживала вас во всем. Мы будем это делать и дальше", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

Во вторник в Брюссель приехали премьер Албании Эди Рама и глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски.

"Вы проявили терпение, видение и лидерство. И вы неоднократно доказывали свою приверженность европейским ценностям, как друзья и надежные партнеры. Мы все выиграем, когда однажды поприветствуем Албанию и Северную Македонию в ЕС", - сказала фон дер Ляйен.

Ковачевски написал в Twitter, что Северная Македония после 17 лет ожидания наконец-то начинает переговоры.

"Мы открываем новые перспективы для государства и граждан и медленно, но уверенно входим в большую европейскую семью", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18 июня Совет Европейского Союза принял решение начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.