Последнее обновление: 19.07.2022 10:32

ЕС начнет переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Совет Европейского Союза в понедельник принял решение начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

"Совет ЕС во главе с Чехией только что согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией! Мы сделали еще один важный шаг к приближению Западных Балкан к ЕС. Это большой успех нашего председательства", - заявил премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Петр Фиала в Twitter.

Он добавил, что во вторник встретится с премьером Албании Эди Рамой и главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевским, "чтобы обсудить следующие шаги на их пути в ЕС".

Как сообщалось, в субботу парламент Северной Македонии принял заключенное через посредство Франции соглашение, направленное на урегулирование спора с Болгарией и разблокирование пути к давно назревшим переговорам о членстве в ЕС.

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