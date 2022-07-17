Северная Македония сделала шаг к разблокированию процесса вступления в ЕС

Парламент Северной Македонии проголосовал за заключенное через посредство Франции соглашение, направленное на урегулирование спора с Болгарией и разблокирование пути к давно назревшим переговорам о членстве в ЕС.

После трехдневного обсуждения в парламенте содержания предложения Франции, которое председательствовало в Совете ЕС в первом полугодии, депутаты в субботу проголосовали за выводы, поданные правящей коалицией по нему, сообщает агентство Meta.

За предложенные выводы проголосовали 68 депутатов, против и воздержались не было.

Непосредственно перед голосованием депутаты от оппозиционной коалиции ВМРО-ДПМНЕ, а также левые покинули заседание парламента после того, как ранее спикер парламента Талат Джафери отказал в просьбе о часовом перерыве депутатке из ВМРО-ДПМНЕ.

Это голосование означает, что парламент дал "зеленый свет" предложения Франции по поводу начала переговоров с ЕС.

"Поздравляем Северную Македонию с голосованием, открывающим путь для быстрого открытия переговоров о вступлении. Это была историческая возможность. И вы ею воспользовались. Большой шаг на вашем пути к европейскому будущему. Вашего будущего" - прокомментировала результаты президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

В соглашении предлагается внести поправки в конституцию Северной Македонии, чтобы признать болгарское меньшинство, а остальные вопросы будут обсуждаться между Скопье и Софией. Французское предложение не требует от Болгарии признания македонского языка. Болгария позволит своему западнобалканскому соседу начать переговоры о членстве в ЕС.