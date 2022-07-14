Последнее обновление: 14.07.2022 14:49

Правительство Латвии поддержало восстановление воинской обязанности

Правительственная коалиция в Латвии поддержала в четверг предложение Министерства обороны восстановить в стране воинскую обязанность.

Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"По поводу срочной службы еще остается много вопросов, на которые нет ответа, и Министерство обороны продолжит этим заниматься. По многим вопросам потребуется также общественная дискуссия", - сказал Кариньш.

Латвия планирует восстановить воинскую обязанность в течение пяти лет. С 1 января 2023 года в государстве начнет переходный период с вербовкой волонтеров, которая будет проходить дважды в год.

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