Последнее обновление: 13.07.2022 21:08

Билл Гейтс передаст все свое состояние благотворительному фонду

Билл Гейтс написал в Twitter, что планирует отдать все свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation.

«Глядя в будущее, я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и, в конце концов, выйду из списка самых богатых людей мира.

Я обязан вернуть свои ресурсы обществу таким образом, чтобы это оказало наибольшее влияние на уменьшение страданий и улучшение жизни. И я надеюсь, что в этот момент другие, обладающие большим богатством и привилегиями, тоже сделают шаг вперед», - написал Гейтс.



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