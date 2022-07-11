ЕС отреагировал на бурные протесты и отставку руководства Шри-Ланки

ЕС внимательно следит за развитием событий на Шри-Ланке и призывает все стороны сотрудничать и сосредоточиться на мирном, демократическом и упорядоченном переходе власти.

"Все партийные лидеры несут ответственность за то, чтобы проложить путь к разрешению нынешнего кризиса и вернуться к нормальной жизни. ЕС оценивает доступные варианты для дальнейшего усиления поддержки населения Шри-Ланки", - отметила Набила Массрали, представитель внешнеполитической службы ЕС.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса согласился уйти в отставку на следующей недели после вспыхнувших в стране бурных протестов, сообщает Европейская правда.

Он объявил об этом через несколько часов после того, как протестующие ворвались в официальную резиденцию президента, чтобы выразить свой гнев из-за тяжелого экономического кризиса.