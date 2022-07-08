Экс-командующий НАТО призвал Украину взорвать Крымский мост

Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с оккупированным Крымом.

С таким призывом выступил экс-командующий НАТО, генерал Филип Бридлав, пишет The Times.

Бридлав отметил, что удар по мосту можно нанести с использованием недавно поставленных Украине ракет Harpoon.

Генерал Бридлав, который был верховным главнокомандующим союзников США в Европе с 2013 по 2016 год, заявил, что нападение на мост было бы оправдано агрессией России против Украины со всех сторон.

"Керченский мост - законная цель", - подчеркнул он.

Бридлав поддержал такой удар, после того как Россия нанесла авиаудары по городу Краматорск 8 июля, в результате чего один человек погиб, 10 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, в мае Бридлав заявил, что США вместе с европейскими союзниками должны предпринять еще больше шагов по поставкам вооружения для ВСУ.