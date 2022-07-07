Джонсон остается премьером Британии, несмотря на призывы к отставке

Борис Джонсон по-прежнему остается премьер-министром Великобритании, несмотря на уход более 40 депутатов его партии с постов в правительстве, пишут британские СМИ.

Более того, Джонсон, похоже, полон решимости продолжать борьбу, несмотря на то, что делегация высокопоставленных министров, включая главу МВД Прити Пател и министра транспорта Гранта Шаппса, лично призывала его уйти в отставку.

Вместо этого Джонсон в ответ уволил своего давнего соратника Майкла Гоува, который ранее сказал премьеру на встрече с глазу на глаз, что, по его мнению, позиция Джонсона не устойчива, учитывая количество депутатов, которые выступили против него.

После увольнения Гоува союзники Джонсона назвали его "змеей". Они сказали, что премьер не собирался отступать: "Он хочет остаться и драться. Выбор — это лето нестабильности или новое партнерство, которое, наконец, продвинется вперед и справится с кризисом стоимости жизни и поднимет экономику. Это не совсем такой Судный день, как люди думали несколько часов назад".

По информации ВВС, отставки продолжались даже глубокой ночью. А незадолго до полуночи ушел в отставку секретарь по вопросам Уэльса Саймон Харт, входивший в группу членов кабинета, которые пытались убедить премьера уйти в отставку.

Теперь Джонсону предстоит заполнить около 20 министерских постов. Многие члены кабинета министров, в том числе вице-премьер Доминик Рааб, министр культуры Надин Доррис, министр по вопросам Brexit Джейкоб Рис-Могг, остаются верны премьеру.

"Премьер-министр имеет мандат от 14 миллионов человек на выполнение работы… Если партия хочет остановить его, они должны лишить его этого мандата", - сказал источник на Даунинг-стрит.

Премьер-министр пережил вотум доверия в прошлом месяце, и в соответствии с действующими правилами он защищен от повторного голосования в течение 12 месяцев.

Но на следующей неделе состоятся выборы в Комитет 1922 года, который организует вотум доверия. Противники Джонсона планируют быть избранными в комитет, чтобы протолкнуть изменение правил и быстрее провести вотум доверия.