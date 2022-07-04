В мире число заражений коронавирусом превысило 554,41 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 554419117 (+294682 сутки) по данным Worldometer на 7:15 4 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6361474 (+518) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18710518 (-163454) человек, из них 38248 (+1248) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 529347125 (+457618) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 89533825 (+10094) случаями заражения, Индия – 43518564 (+16135), Бразилия – 32502469 (+25549), Франция – 31208925 (-) и Германия – 28394995 (+2366). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Италия – 71947, Тайвань – 32681, Австралия – 30282, Бразилия – 25549, Мексика – 24610. Беларусь (-) – на 111 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1043320, Бразилия – 672017, Индия – 525223, Россия – 381263 и Мексика – 325775. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 88, Бразилия – 79, Италия – 61, Россия – 47, Австралия – 30. Беларусь – на 89 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.