Турция требует от Швеции и Финляндии экстрадиции 33 "террористов"

Минюст Турции направил Швеции и Финляндии запрос об экстрадиции 33 человек, которых Анкара считает "террористами".

"Мы просим об экстрадиции террористов из этих стран согласно рамке нашего соглашения", - заявил министр юстиции Бекир Боздаг, передает "Европейская правда" со ссылкой на SVT/AFP.

Пока неизвестно, кто именно попал в список и изменился ли он по сравнению со списками, которые Турция предоставляла раньше.

Речь идет о 12 человек, находящихся в Финляндии, и 21 - в Швеции. Турция считает их связанными с Рабочей партией Курдистана или движением политического противника Эрдогана Фетхуллаха Гюлена, на которого он возлагает ответственность за попытку госпереворота в 2016 году.

Напомним, 28 июня Турция согласилась снять свое вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, о чем подписали соответствующий меморандум со взаимными обещаниями.

Среди прочего речь идет о согласии рассмотреть заявки Турции о депортации или экстрадиции, принимая во внимание разведывательные данные, предоставленные Турцией - но без критериев выполнения.