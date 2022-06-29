США увеличивают контингент в Европе в ответ на агрессию России против Украины

Во время саммита НАТО в Мадриде президент США Джо Байден официально объявил о расширении американского военного контингента в Европе в ответ на российское нападение на Украину.

Это крупнейшая реструктуризация системы европейской безопасности с конца холодной войны. В совокупности с будущим присоединением к НАТО Швеции и Финляндии последствия российской агрессии привели совсем не к тем результатам, на которые рассчитывал Владимир Путин, говорят западные политики.

Размещение дополнительных американских военных контингентов в Европе накануне анонсировал советник администрации Байдена по безопасности Джейк Салливан, но его масштабы стали понятны только после официального заявления самого президента США.

Перед мадридским саммитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования: до 300 тыс. военнослужащих (сейчас в их составе около 40 тыс. человек).

"Вместе с союзниками мы обеспечим готовность НАТО отвечать на угрозы любого рода с любого направления. Путин напал на самые основные правила мирового порядка. Мы, Соединенные Штаты, и наши союзники, встанем на их защиту, - сказал Байден после встречи с генсеком НАТО. - "Это именно то, чего он [Путин] не хотел. Но именно это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе".

Ту же мысль повторил Столтенберг. "Мы согласились провести крупнейшую реструктуризацию нашей коллективной обороны со времен Холодной войны, и США, безусловно, примет в этом участие, - сказал генсек альянса. - После этого мы пригласим в НАТО Швецию и Финляндию, что продемонстрирует, что двери альянса открыты. Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное от того, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии".

Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на восток, в частности, вступления в альянс государств бывшего Варшавского договора и стран Балтии, в прошлом входивших в СССР. В Кремле также пытались оправдывать военную агрессию в отношении Украины стремлением этой страны в будущем стать членом Североатлантического альянса.

По словам Байдена, США намерены увеличить свое присутствие в Европе таким образом:

- на базе в испанском городе Рота будут размещены два дополнительных авианосца

- в Польше будет создан постоянный штаб Пятого корпуса армии США

- в Румынии на ротационной основе будет размещена дополнительная бригада из 3 тыс. солдат и 2 тыс. человек дополнительного персонала

- в странах Балтии на ротационной основе разместят дополнительные силы

- в Британии будут размещены две дополнительные эскадрильи самолетов F-35, оснащенных технологией стелс (то есть невидимых для радаров противника)

- в 2022 финансовом году Пентагон получит из бюджета 3,8 млрд долларов для защиты Европы. Министерство обороны подало заявку на финансирование в размере 4,3 млрд в будущем году.