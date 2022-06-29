Белый дом объявит о стратегии вакцинации против оспы обезьян

Администрация президента США Джо Байдена планирует начать распределение десятков тысяч доз вакцины в ответ на распространение оспы обезьян в стране, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Дозы вакцины будут распределяться среди штатов с наибольшим числом подтвержденных случаев заболевания, заявили собеседники издания, передает Интерфакс.

Согласно плану, среди штатов, которые первыми получат вакцину, будут Гавайи, Массачусетс, Юта, Иллинойс, Нью-Йорк, Род-Айленд, Калифорния, Колорадо, Флорида, а также Вашингтон (округ Колумбия).

Всего в рамках плана должно быть выделено от 25 до 30 тыс. доз вакцины Jynneos - единственной вакцины, которую федеральные регулирующие органы специально одобрили для профилактики оспы обезьян.

"В течение следующей недели или около того планируется распространить некоторую часть существующих вакцин Jynneos", - отметил один из собеседников издания.

По официальным данным, в США на данный момент зафиксировано 306 случаев заболевания оспой обезьян. Но эксперты, опрошенные изданием, склонны считать, что реальных случаев намного больше.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Впервые этот вирус обнаружили у обезьян в 1958 году, у людей - в 1970.

Ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с распространением вируса оспы обезьян среди людей не достигнет масштабов пандемии.