Китай спустил на воду третий национальный авианосец «Фуцзянь»

Китайская государственная судостроительная корпорация спустила на воду третий национальный авианосец, «Фуцзянь» передает Центральное телевидение Китая.

Корабль назвали в честь одноименной провинции в восточной части страны. Церемония спуска прошла на верфи Цзяннань в Шанхае.

Это первый авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой для запуска летательных аппаратов и самолетов, который Китай сделал сам. Китайский портал Hket утверждает, что подобную технологию в настоящий момент используют только американский флот и ВМС КНР, а сам «Фуцзянь» «сравним по конфигурации с топовым авианосцем США». О каком конкретно корабле идет речь, портал не уточняет, передает РБК.

Портал Sina указывает на сходство «Фуцзянь» с авианосцами класса «Джеральд Форд» американского флота. Корабль должен войти в состав ВМС к 2024 году. Предполагается, что он будет перевозить истребители J-35 и палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, которые Китай сейчас разрабатывает (аналоги американских F-35 и E-2 «Hawkeye» соответственно). Также с него смогут взлететь истребители J-15T и самолеты радиоэлектронной борьбы J-15D.

Первые два китайских авианосца называются «Ляонин» и «Шаньдун» — также в честь провинций. Взлетающие с них самолеты используют специальный трамплин. Оба корабля построены по советскому образцу