Норвегия передала Украине 22 бронированные гаубицы M109

Правительство Норвегии передало Украине 22 самоходные бронированные гаубицы M109. Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства.

Отмечается, что также было передано снаряжение, запчасти и 155-мм боеприпасы. Кроме того, Норвегия провела обучение украинских военнослужащих, как пользоваться M109, пишет Укринформ.

«Вооруженные силы Украины рассчитывают на поддержку Запада и нуждаются в вооружении и оборудовании, чтобы противостоять российским атакам. Украина специально запросила этот вид оружия. Развитие войны в Украине сейчас свидетельствует о том, что необходимо также передавать более тяжелую артиллерию и системы вооружения», - заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Отмечается, что артиллерийские установки уже отправлены из Норвегии. Из соображений безопасности норвежское правительство выдержало паузу, чтобы публично объявить о передаче Украине этого оружия.