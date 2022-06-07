Последнее обновление: 07.06.2022 08:35

Джонсон остается на посту премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вотум доверия в ходе голосования депутатов от Консервативной партии Великобритании.

В понедельник вечером депутаты-консерваторы проголосовали по вотуму недоверия Борису Джонсону. В поддержку Джонсона проголосовали 211 тори, против – 148. Для победы Джонсону было достаточно 180 голосов, передает BBC.

Ранее 54 члена Парламента от консервативной партии выступили с призывом объявить вотум недоверия премьеру. Их возмутил доклад Сью Грей, согласно которому в 2020-2021 годах, когда в стране действовал жесткий коронавирусный локдаун, Джонсон и его коллеги провели 16 вечеринок на Даунинг-стрит.



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