Европейскую народную партию возглавил Манфред Вебер

Немец Манфред Вебер 447 голосами из 502 был избран президентом Европейской народной партии (ЕНП) вместо подавшего в отставку Дональда Туска.

В 2018 году Манфред Вебер, член германского Христианско-демократического союза (ХДС), был кандидатом от ЕНП на пост президента Европейской комиссии, и, хотя правоцентристы в ЕС победили на выборах в Европарламент, он не был избран на этот пост из-за сильной оппозиции со стороны. стран-членов и партий по всему политическому спектру, сообщает Euractiv.

ЕНП отказалась от его кандидатуры и остановилась на Урсуле фон дер Ляен как компромиссном решении между Берлином и Парижем.

С тех пор Вебер возглавляет группу ЕНП в Европейском парламенте, а теперь является лидером партийной организации.

Дональд Туск занимал должность главы ЕНП с ноября 2019 года после завершения его срока в должности президента Европейского совета.