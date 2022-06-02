Последнее обновление: 02.06.2022 12:24

Европейскую народную партию возглавил Манфред Вебер

Немец Манфред Вебер 447 голосами из 502 был избран президентом Европейской народной партии (ЕНП) вместо подавшего в отставку Дональда Туска.

В 2018 году Манфред Вебер, член германского Христианско-демократического союза (ХДС), был кандидатом от ЕНП на пост президента Европейской комиссии, и, хотя правоцентристы в ЕС победили на выборах в Европарламент, он не был избран на этот пост из-за сильной оппозиции со стороны. стран-членов и партий по всему политическому спектру, сообщает Euractiv.

ЕНП отказалась от его кандидатуры и остановилась на Урсуле фон дер Ляен как компромиссном решении между Берлином и Парижем.

С тех пор Вебер возглавляет группу ЕНП в Европейском парламенте, а теперь является лидером партийной организации.

Дональд Туск занимал должность главы ЕНП с ноября 2019 года после завершения его срока в должности президента Европейского совета.

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